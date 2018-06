Der FIFA-Kongress wählt heute in Moskau den Gastgeber der Fußball-WM 2026.

Die Entscheidung fällt zwischen dem Bewerbertrio USA, Kanada und Mexiko sowie Marokko. Den Amerikanern werden bessere Chancen zugeschrieben, den Zuschlag zu bekommen. Bis gestern Abend warben die Kandidaten um Stimmen.



207 Verbände sind stimmberechtigt, die Bewerber selbst dürfen nicht mitentscheiden. Der DFB will für die Austragung in den USA, Kanada und Mexiko stimmen. Aus Mexiko wurden kritische Stimmen laut, weil bei einem Zuschlag für das Amerika-Trio 60 der 80 Partien in den USA ausgetragen würden und nur jeweils zehn Vorrundenspiele in Kanada und Mexiko.

