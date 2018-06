Bei der Fußball-WM in Russland hat Deutschland das Spiel gegen Schweden mit 2:1 gewonnen. Damit wahrte die Nationalmannschaft um Bundestrainer Löw ihre Chance auf einen Einzug ins Achtelfinale. Die Schlussphase musste das Team in Unterzahl bestehen.

In der 32. Minute ging Schweden zunächst durch ein Tor von Ola Toivonen in Führung. Nach der Halbzeit-Pause konnte Marco Reus für Deutschland in Minute 48 ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte in der Nachspielzeit Toni Kroos in der 95. Minute. Seit der 82. Minute stand das deutsche Team nur noch mit zehn Mann auf dem Spielfeld, nachdem Jerome Boateng nach wiederholtem Foul-Spiel mit Gelb-Rot vom Platz musste.



Zuvor hatte Mexiko gegen Südkorea mit 2:1 gewonnen, Belgien besiegte die tunesische Mannschaft mit 5:2.

