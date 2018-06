Deutschland hat sein erstes Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verloren.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw unterlag gegen Mexiko mit 0:1. Bereits nach der ersten Halbzeit hatte es 1:0 für Mexiko gestanden. Hirving Lozano schoss in der 35. Minute das Tor. Die Mittelamerikaner hatten viel Druck gemacht, Deutschland hatte seine Mühe und geriet mehrfach in Kontersituationen. Allerdings hatte die DFB-Elf auch ihre Chancen zum Torerfolg zu kommen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Mexikaner immer wieder Konterchancen und kamen gefährlich vor das deutsche Tor. In der 60. Minute wurde Marco Reus für Sami Khedira eingewechselt. Ein sehenswerter Fallrückzieher von Josua Kimmich markierte eine der besten Torchancen für Deutschland. Der in 84. Minute eingewechselte Mario Gomez (für Marvin Plattenhardt) kam kurze Zeit später zu einem Kopfball. In der 89. Minute hatte Julian Brandt (für Timo Werner) die beste Torchance. Es ist die erste Auftaktniederlage seit 1982 für eine deutsche Mannschaft bei einer WM. Damals gab es in Spanien eine 1:2 gegen Algerien.



"Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösungen gegen deren Spiel gefunden. Sie haben clever zugestellt und da Platz gelassen, wo sie es sich leisten konnten", sagte Toni Kroos im ZDF: "In der zweiten Halbzeit waren wir besser, Mexiko wurde müde, die Räume größer. Aber wir haben kein Tor gemacht, Chancen für mindestens eins waren genügend da. Wir sind jetzt unter Druck, keine Frage. Wir müssen sechs Punkte holen."



Die Niederlage vor 78.011 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion Luschniki von Moskau ist darüber hinaus ein schlechtes Omen: Die Weltmeister von 2006 (Italien) und 2010 (Spanien) schieden darauffolgenden WM-Turnier jeweils in der Vorrunde aus.



Für Deutschland stand Mesut Özil in der Startaufstellung. Er bildete gemeinsam mit Thomas Müller und Julian Draxler die offensive Mittelfeldreihe hinter Stürmer Timo Werner. Der erkrankte Jonas Hector war als Linksverteidiger von Marvin Plattenhardt ersetzt worden. Er bildete vor Torhüter Manuel Neuer mit Joshua Kimmich, Jerome Boateng und Mats Hummels die Viererkette. Im defensiven Mittelfeld hatte Löw wie erwartet Khedira und Toni Kroos aufgestellt. Insgesamt standen acht Weltmeister von 2014 in der Startelf. - Die deutsche Aufstellung im Einzelnen: 1 Neuer - 18 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 2 Plattenhardt - 8 Kroos, 6 Khedira - 13 Müller, 10 Özil, 7 Draxler - 9 Werner.



Unter Bundestrainer Löw hat die deutsche Nationalmannschaft bisher alle Auftaktspiele bei Turnieren gewonnen. Nach Deutschland bestreitet auch Rekordweltmeister Brasilien heute sein erstes Vorrunden-Spiel bei dieser WM: Die Mannschaft tritt um 20 Uhr in Rostow am Don gegen die Schweiz an.

