Wegen eines Streits um Kronkorken mit der Flagge von Saudi-Arabien hat die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum eine Aktion zur Fußball-Weltmeisterschaft beendet.

Das Unternehmen hatte die Fahnen aller 32 WM-Teilnehmer auf Kronkorken von Bierflaschen gedruckt. Auf der Fahne Saudi-Arabiens steht das islamische Glaubensbekenntnis in arabischer Schrift. Dieses im Zusammenhang mit Alkohol zu zeigen, war nach Angaben des Unternehmens auf Kritik von Muslimen gestoßen. Die Brauerei entschuldigte sich zunächst via Facebook, was wiederum Anfeindungen aus rechtspopulistischen und islamfeindlichen Lagern ausgelöst hat. Nach Rücksprache mit der Polizei habe man sich dann angesichts der Heftigkeit der Reaktionen zum Stopp der Aktion entschlossen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.