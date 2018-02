Fußball-Fans sollen bei der Weltmeisterschaft im Sommer auch am späten Abend nicht auf öffentliche Übertragungen in Kneipen und Biergärten verzichten müssen.

Die Bundesregierung wolle die strengen Lärmschutzauflagen für das sogenannte Public Viewing vorübergehend lockern, berichtet die "Funke Mediengruppe". Sie beruft sich dabei auf eine Verordnung, die am Mittwoch kommender Woche dem Bundeskabinett zum Beschluss vorgelegt werde. Damit wären Übertragungen auf Großleinwände auch nach 22 Uhr erlaubt. Begründet wird dies demnach mit einem erheblichen öffentlichen Interesse.



Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt am 14.

Juni. Das Finale findet am 15. Juli in Moskau statt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.