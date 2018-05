Die dänische Fußball-Nationalmannschaft erhält drei Wochen vor Turnierbeginn eine Schulung zu den politischen Hintergründen im WM-Gastgeberland Russland.

Als Teil der WM-Vorbereitung sollen die Spieler einen Vortrag über Menschenrechte in Russland hören. Es sei wichtig auf den Kontext vorbereitet zu sein, sodass man nicht Gefahr laufe, in "unkluge Situationen zu kommen", sagte die Generalsekretärin von Amnesty Dänemark, Trine Christensen, der Nachrichtenagentur Ritzau.



Vor allem in Sachen Rede- und Versammlungsfreiheit gebe es in Russland große Probleme, über die die Spieler informiert sein sollten: Journalisten würden schikaniert, Demonstrationen seien in der Regel verboten. Die Rechte von Homosexuellen, Frauen und religiösen Minderheiten seien bedroht.



Die Dänen schließen am Freitag ihr erstes Kurztrainingslager in Helsingør ab, am Montag beginnt das Haupttrainingslager.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.