Bei der Fußball-Weltmeisterschaft finden heute die entscheidenden Vorrundenspiele in den Gruppen A und B statt.

In Gruppe A spielen um 16h Uruguay und Russland um den Gruppensieg. Außerdem treffen die beiden punktlosen Teams aus Saudi-Arabien und Ägypten aufeinander.



Am Abend spielt in Gruppe B Spanien gegen das bisher sieglose Marokko. Der Iran muss gegen Portugal antreten.



Jeweils die ersten beiden aus den Gruppen A bis H qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.