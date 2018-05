Fußball-WM in Russland

Die Bundesregierung hat Russland aufgefordert, dem

Man halte die behördliche Maßnahme, Seppelts Visum für ungültig zu erklären, für falsch, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Die Bundesregierung sei der Überzeugung, dass es Russland als WM-Gastgeber schlecht anstehe, vor den Augen der Welt so offensichtlich die Presse- und Meinungsfreiheit zu beschneiden. Deshalb sollte sich auch der Fußball-Weltverband FIFA dafür einsetzen, dass Seppelt ein Visum erhalte. - Seppelt hatte am Freitag mitgeteilt, dass er auf der Liste unerwünscher Personen stehe und nicht nach Russland einreisen dürfe.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.