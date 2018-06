"Entscheidend wird sein, wer den besseren Fußball spielt", sagte der Trainer der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft Gernot Rohr im Dlf auf die Frage, ob die heißen Temperaturen in Wolgograd vorteilhaft für die afrikanischen Spieler sein könnten.

Rohr sieht allerdings einen Nachteil darin, dass voraussichtlich wieder wenige Fans aus Nigeria im Stadion sein Team anfeuern werden: "Ich denke, dass es wieder ein Auswärtsspiel sein wird, so wie das schon in Königsberg der Fall war, als Kroatien da 25.000 Fans hatte und wir nur 250." In solchen Situationen sei es "schwierig für Schiedsrichter neutral zu bleiben."

Offensive Isländer

Beim Blick auf das Islandspiel erwartet Rohr einen offensiv spielenden Gegner, "denn sie müssen ja auch gewinnen, nur ein Punkt wäre schlecht für beide."

Rohr verrät, dass er sein Team etwas umbauen wird, um mehr erfahrende Spieler als im ersten Spiel auf dem Platz zu haben. Er betont in diesem Zusammenhang in aller Bescheidenheit: "Wir müssen uns ein bisschen anpassen. Wir sind nicht so stark, dass wir sagen können: Wir spielen unseren Fußball herunter, egal, wer unser Gegner ist. Wir müssen schon schauen, wer in dieser Mannschaft sehr stark ist. Und darauf muss man sich besonders vorbereiten."

Nigeria habe keine großen Stars und der Druck auf die junge Spieler sei gerade wegen der sehr erfolgreichen Qualifikation sehr hoch. Dennoch geht Rohr optimistisch in das Spiel gegen die Isländer: "Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft ein cooles Spiel liefern wird."

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.