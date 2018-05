Nach der verweigerten Einreiseerlaubnis für den ARD-Reporter Seppelt zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland steigt der Druck auf die FIFA.

Die Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse im öffentlich-rechlichen Rundfunk forderte den Weltfußballverband auf, sich dafür einzusetzen, dass Seppelt wie andere Berichterstatter auch uneingeschränkten Zugang zu dem Turnier bekomme. Die FIFA müsse ihre russischen Partner dazu bewegen, die Pressefreiheit umfassend sicherzustellen. Die Verhinderung von Seppelts journalistischer Arbeit stelle einen schweren Eingriff in selbige.



Zuvor hatte die Bundesregierung an die russische Regierung appelliert, dem Dopingexperten Seppelt die Einreise zur WM zu ermöglichen. Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis 15.

Juli in elf russischen Städten statt.



Seppelt recherchiert seit Jahren zu Doping im Spitzensport. Er hatte unter anderem ein staatlich organisiertes Dopingsystem in Russland aufgedeckt. Die Enthüllungen führten zum Ausschluss russischer Leichtathleten von internationalen Wettkämpfen. Die russische Regierung bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.