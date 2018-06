Bei der Fußball-WM in Russland haben sich Portugal und Spanien 3:3 getrennt.

Cristiano Ronaldo erzielte alle drei Tore für Portugal, das letzte davon in der 88. Minute. Diego Costa traf zwei Mal für Spanien, Nacho erzielte das dritte Tor zum zwischenzeitlichen 2:3.



Marokko und der Iran spielten 0:1. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Marokkos Spieler Aziz Bouhaddouz vom Zweitligisten FC St. Pauli.



Zuvor trennten sich Ägypten und Uruguay ebenfalls 0:1. José Gimenez traf im nicht ausverkauften Stadion von Jekaterinburg in der 89. Minute per Kopf das Tor. Für Uruguay war es der erste WM-Auftaktsieg seit 1970.



Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.