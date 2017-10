Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr letztes Qualifikationsspiel für die WM im kommenden Jahr in Russland gewonnen.

In Kaiserslautern besiegte sie Aserbaidschan mit 5:1. Die Tore für Deutschland schossen Wagner, Rüdiger, Can sowie zwei Mal Goretzka.



Mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel wurde die Auswahl von Bundestrainer Löw ohne Punktverlust Sieger der Gruppe C. Zudem gelang es ihr durch ein besseres Torverhältnis, den bisherigen Qualifikations-Rekord Spaniens einzustellen.