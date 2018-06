Die Ukraine rät ihren Bürgern von Reisen zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland ab.

Dort müssten sie mit ernsthaften Sicherheitsrisiken rechnen, hieß es aus dem Außenministerium in Kiew. Ein Sprecher verwies in diesem Zusammenhang unter anderem darauf, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Ukrainer in Russland festgenommen und wegen Spionage verurteilt wurden.



Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind schon seit langem angespannt. Russland hatte 204 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und unterstützt außerdem prorussische Separatisten in der Ost-Ukraine.

