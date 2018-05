Wolfsburg hat den DFB-Pokal der Frauen gewonnen.

Im Finale in Köln setzten sich die Fußballerinnen gegen München mit 3:2 nach Elfmeterschießen durch. Für Wolfsburg ist es der vierte Pokalsieg in Folge und der fünfte insgesamt.



Am Abend treffen im Pokalfinale der Männer München und Frankfurt aufeinander.

