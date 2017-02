Fußballkrawalle in Dortmund "Wir können nicht neben jeden Fan einen Polizisten stellen"

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat Fußballfans aufgefordert, die Polizeiermittlungen nach den Ausschreitungen in Dortmund am Wochenende zu unterstützen. Es sei nun an den Fankurven, Videomaterialien zur Verfügung zu stellen und Zeugenaussagen zu leisten, sagte Jäger im Deutschlandfunk.

Ralf Jäger im Gespräch mit Ann-Kathrin Büüsker