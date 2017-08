Täglich treten wir ihn mit Füßen: mit nassen, mit schmutzigen Schuhen oder mit solchen mit spitzen Absätzen. Oder mit Füßen, die es warm oder kühl mögen, weich oder hart.

Textil, Holz, Naturstoff, Kunststoff oder Stein – für jedes Bedürfnis gibt es passende Fußbodenbeläge. Formen und Farbangebot lassen keine Wünsche offen. Fußböden prägen die Atmosphäre eines Raums, und mit dem richtigen Aufbau darunter lässt sich das Geräusch von Schritten minimieren.

Warum ist es wichtig, schon beim Aussuchen an die Pflege zu denken? Was zeichnet einen guten Bodenbelag aus und wie teuer kommt er? Und was sollten Allergiker wissen?

Susanne Kuhlmann und ihre Gäste diskutieren mit Hörerinnen und Hörern darüber, wie sie "Boden gut machen".

Gesprächsgäste: