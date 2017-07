Inmitten der Krise um den Golfstaat Katar hat Saudi-Arabiens König Salman seine Teilnahme am Hamburger G20-Gipfel abgesagt.

Das bestätigte die Bundesregierung in Berlin, ohne Gründe zu nennen. In der Nacht war ein Ultimatum mehrerer arabischer Staaten an Katar, das eigentlich am Sonntag ausgelaufen wäre, um 48 Stunden verlängert worden.

Die Länder, darunter Saudi-Arabien, hatten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade gegen den gasreichen Wüstenstaat verhängt. Sie werfen Katar die Unterstützung von Terror-Gruppen vor.



Bundesaußenminister Gabriel trifft heute in Dschiddah den saudischen Außenminister al-Dschubeir. Es ist der Auftakt einer mehrtägigen Reise durch die Golfregion.