Wegen der sinkenden Rohstoffpreise droht vielen Entwicklungs- und Schwellenländern eine neue Schuldenkrise.

Darauf weist das Bündnis "erlassjahr.de">http://erlassjahr.de/">"erlassjahr.de in seinem Schuldenreport 2017 hin, der heute in Baden-Baden vorgestellt wurde. Anlass ist das Finanzministertreffen der G-20-Länder. Als kritisch verschuldet stufen die Experten insgesamt 116 Länder ein, darunter Gabun, Angola, Libyen, Mexiko und Ruanda. Von der Zahlungsunfähigkeit akut bedroht sind 47 Staaten - im letzten Jahr waren es noch 20.



Das Bündnis aus politischen und kirchlichen Organisationen verlangte ein faires Schuldenmanagement. Länder wie Mosambik und Ghana hätten wegen der niedrigen Zinsen hohe Kredite aufgenommen, die sie wegen der sinkenden Rohstoffpreise jetzt nicht mehr zurückzahlen könnten.



Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Länder beginnt am Nachmittag. Bereits gestern hatte Bundesfinanzminister Schäuble mit seinem amerikanischen Amtskollegen Mnuchin über Themen wie Freihandel, Handelsüberschuss und Verteidigungskosten gesprochen.