Der nachträgliche Entzug der Akkreditierung für Journalisten beim G20-Gipfel sorgt weiter für Diskussionen.

Grünen-Chef Özdemir sagte der "Frankfurter Rundschau", wenn sich der Vorwurf einer schwarzen Liste bewahrheite, wäre das ein inakzeptabler Eingriff in die Pressefreiheit. Er erwarte von CDU/CSU und SPD, sich schnell und vollumfänglich zu diesem unglaublichen Vorgang zu äußern. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, vier der insgesamt 32 betroffenen Reporter hätten zuvor in den Kurdengebieten der Türkei gearbeitet. Diese Tatsache und der zeitliche Ablauf lösten Zweifel an der Darstellung der Bundesregierung aus, wonach der Widerruf der Akkredititierungen ausschließlich aufgrund eigener Erkenntnisse deutscher Behörden erfolgte.



Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass möglicherweise die Informationen türkischer Sicherheitsbehörden Anlass für den Ausschluss der Reporter gewesen sein könnten. Regierungssprecher Seibert hatte dem wiedersprochen.