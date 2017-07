Im Fall der nachträglich entzogenen Akkreditierungen für Reporter beim G20-Gipfel hat Regierungssprecher Seibert ein Gespräch mit den Journalistenverbänden angekündigt.

Das Misstrauen der Journalisten gegenüber den Entscheidungen seiner Behörde könne ihn nicht kalt lassen, betonte Seibert, der auch Leiter des Bundespresseamtes ist. Er wolle sich deshalb mit den Verbänden und dem Vorstand der Bundespressekonferenz - Zitat - vertraulich und in Ruhe austauschen.



32 Journalisten, die bereits für die Berichterstattung über den G20-Gipfel in Hamburg zugelassen waren, hatten ihre Akkreditierung kurzfristig wieder verloren. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken. Wie das Innenministerium jetzt bestätigte, soll eine Person in der Vergangenheit als Leiter sogenannter Schwarzer Blöcke aufgetreten sein. Ein weiterer Betroffener stehe im Verdacht, den sogenannten Reichsbürgern anzugehören.