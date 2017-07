Bundesaußenminister Gabriel hat die Krawallmacher am Rande des G20-Gipfels in Hamburg mit Terroristen verglichen.

An den Ausschreitungen beteiligt gewesen seien -so wörtlich- "Schwerverbrecher, von mir aus auch Terroristen", sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Focus". Man könne diesen gewalttätigen Kriminellen nicht ernsthaft politische Motive unterstellen. Daher sei der Begriff "linke Aktivisten" eine unverantwortliche Verharmlosung. Vorwürfe aus der Union, die SPD distanziere sich nicht eindeutig von Linksextremismus, nannte Gabriel skandalös.



Während der Ausschreitungen Ende vergangener Woche in Hamburg waren fast 500 Polizisten sowie eine unbekannte Zahl Demonstranten verletzt worden. Unter anderem wurden Geschäfte geplündert, Scheiben eingeschlagen und Autos angezündet.