Nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg fordern Koalitionspolitiker europaweite Konsequenzen.

Um Kontrollen zu verbessern, sei die Einführung einer europäischen Linksextremisten-Datei sinnvoll, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk. Zudem müsse man die logistischen Unterstützer der Gewalttäter von Hamburg in den Blick nehmen. Auch Baden-Württembergs Innenminister Strobl forderte eine entsprechende Datei. Der CDU-Politiker erklärte im Südwestrundfunk, nur so könnten marodierende herumreisende Gewalttäter schon an der Grenze abgefangen werden. Ähnlich äußerte sich der Unions-Innenexperte Mayer. Der CSU-Politiker verlangte zudem eine Fortsetzung der vor dem G20-Gipfel begonnenen Kontrollen an den deutschen Grenzen. Sie sind seit knapp einem Monat in Kraft und sollen nach bisheriger Planung bis morgen gelten. Laut einem Bericht der Funke-Mediengruppe vollstreckte die Grenzpolizei bis einschließlich Samstag 673 offene Haftbefehle für Straftaten, die nicht mit dem G20-Gipfel in Zusammenhang stehen.