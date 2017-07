Hamburg war der Gipfel? Nein, herausragend ist das nicht, was die Chefs und Chefinnen der G20-Regierungen erarbeitet haben. Nennen wir es eher Schadensbe­gren­zung. Immerhin ist es gelungen, US-Präsident Trump und seine America-First-Rhetorik solide einzuhegen. Das offi­zielle Abschluss-Kommuniqué enthält zwar weite Kom­pro­missformeln, insbesondere zu Handel und Klima. Aber es wurden Leitplanken eingezogen, dank diverser Hinter­grund­papiere, die genauso in Hamburg verabschiedet wurden.

Die gute Arbeitsatmosphäre, die die Bundeskanzlerin herstellen konnte, spielte mit Sicherheit eine wichtige Rolle. Mindestens drei der Geladenen hätten der Gastgeberin das Treffen nämlich ganz schön vermiesen können. Russlands Präsident Putin hatte Merkel freundlicherweise via Handelsblatt schon in der Wochenmitte Unterstützung zugesichert. Der türkische Präsident Erdogan wartete mit dem Querschlagen wenigsten bis Samstag­spätnachmittag - nach der Gipfelerklärung. Und der sprunghafte US-Präsident? Der wirkte gelöst und fühlte sich sichtlich wohler als bei seiner G7-Gipfelpremiere im Mai in Italien.

Kluges Agieren der Gipfelregisseure

Denn klug hatten die Gipfelregisseure Trump und seiner Familie Raum gegeben, um Würdigung zu erfahren: Tochter Ivanka präsen­tierte einen von ihr initiierten millionenschwe­ren Frauen-Fonds, für den auch Vater Donald in Hamburg schwer gelobt wurde. Angesiedelt bei der Weltbank soll der Fonds Unterneh­merin­nen in Entwicklungsländern fördern. Ein gute Tat, zwei­fels­frei. Ob sie aufwiegt, dass Trump die US-Entwicklungshilfe um ein Drittel kürzen will, Beiträge zu den UN-Friedensein­sätzen eindampft sowie Gelder für Verhütungsprogramme und Klimaschutz streicht, das sei dahin gestellt.

Aber egal – es ging um die Abschlusserklärung, und dieser hat die gelöste Stimmung gutgetan. Das 19 Seiten lange Kommuniqué ist keine Selbstverständlichkeit. Für das Handelskapitel war bis zum Scheitern alles befürchtet worden. Doch der Gipfel endete wie gewohnt mit dem Bekenntnis, den Protektionismus zu bekämpfen, freilich für Trump vergoldet um den Zusatz, "ebenso wie alle anderen unfairen Handelspraktiken" – was immer das heißt. Erleichterung auch, weil Trump den bislang bei ihm vermissten Respekt vor den Regeln der Welthandelsorgani­sation WTO bezeugte.

Grundsatzpapier zum Pariser Klimaschutzabkommen

Ebenso glimpflich weggekommen: das Klimaschutz-Kapitel. Es erwies sich als kluge Strategie, den Dissens mit den USA deutlich zu machen, aber auf einem gemein­samen Gipfeldokument zu beharren, in dem sich die anderen 19 G20-Staaten klar zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennen. Gehört doch erstmals zum Kommuniqué ein Grundsatzpapier, das wichtige Klima-Details wie das 2-Grad-Ziel enthält und die Forderung nach Abbau der Subventionen für Erdöl, Kohle und Gas bekräftigt.

Und warum diese Zusicherung im Kommuniqué, die USA könnten fossile Energieträger als Unterstützung zum Klimaschutz in andere Länder exportieren? Sie ist falsch, denn es gibt keine klimafreundlichen fossilen Energieträger. Und sie ist richtig, weil es ohne diesen Satz keine gemeinsame Erklärung gegeben hätte. Übrigens stand es ähnlich bereits im chinesischen Gipfel­dokument von 2016 – unterschrieben von Trumps Vorgänger Obama. Und das Hamburg-Kommuniqué geht zumindest kurz darauf ein, dass zahlreiche Investoren mittlerweile daran zweifeln, ob ihr Geld in kohle- und erdöl-lastigen Unternehmensaktien wirklich gut angelegt ist.

Kampf für eine CO2-Steuer

Den Energiemarkt wird nämlich ein US-Präsident Trump auf die Dauer nicht ignorieren können. Das lässt hoffen für den Klimaschutz. Erneuerbare Energien haben einen ungeheuren Kostenrutsch hingelegt. Multis und Wirtschafts­verbände aus der halben Welt sind des Hickhacks müde. Sie wünschen einfach nur Planungssicherheit und kämpfen deshalb - sogar vereint mit Umweltschutzorganisationen - für eine CO2-Steuer.

In puncto Frauenförderung zeigt jedoch allein das Familien­foto der Staatschefs der G20-Staaten und der Gäste, dass hehre Ziele noch lange nicht Umsetzung bedeuten. Gemessen an den vielen warmen Worten zur Gleichberechtigung auf diesem Gipfel holte das Foto jede Zuschauerin schnell zurück auf den harten Boden der Realität. Angela Merkel, Theresa May, Norwegens Erna Solberg, IWF-Chefin Christine Lagarde – nur 4 Frauen unter 32 Männern. Machen wir uns also nichts vor: Der Gipfel hätte schlimmer ausgehen können. Aber es gibt noch viel zu tun.

Jule Reimer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Jule Reimer, Redakteurin in der Abteilung Wirtschaft und Gesellschaft des Deutschlandfunk, spezialisiert u. a. auf internationale Handels-, Rohstoff-, Agrar-, Energie- und Umweltpolitik. Studium der Volkswirtschaft und Portugiesisch an der Universität zu Köln, journalistische Ausbildung in der "Kölner Schule" und bei der Deutschen Welle. Kurzzeitkorrespondentenvertretung der ARD für das südliche Afrika. Neben der Leidenschaft für Globalisierungsthemen ein tiefe Zuneigung zur lusophonen Welt. Deshalb immer mal wieder Kommentare zu und Reportagen aus Brasilien, Angola, Mosambik.