Kurz vor dem G-20-Gipfel hat Bundesinnenminister de Maizière vor Krawallen gewarnt.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", er fordere alle Demonstranten auf, friedlich zu bleiben. Die Linie sei klar: Gewalt, egal von wem, müsse im Keim erstickt werden. De Maizière betonte, Sorgen bereiteten linke Gruppierungen, die mit Gewaltaktionen den Ablauf des Gipfels stören wollten. Die Sicherheitsbehörden des Bundes, der Länder und die Hamburger Polizei seien aber gut aufgestellt.



In Hamburg ist heute die erste große Demonstration von Gipfel-Gegnern geplant. Ein Bündnis aus Umwelt-, Bürgerrechts-, Sozial- und Entwicklungsorganisationen will unter anderem für eine bessere Klima- und Handelspolitik werben. Die Organisatoren erwarten zehntausende Teilnehmer.



Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am kommenden Freitag und Samstag in der Hansestadt.