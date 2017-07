In Hamburg ist der G20-Gipfel mit Kompromissen in den wichtigsten Streitfragen zuende gegangen.

Erstmals wurden in eine gemeinsame Abschlusserklärung unterschiedliche Auffassungen der einzelnen Länder aufgenommen. Bundeskanzlerin Merkel sagte mit Blick auf die Klimapolitik, wo es keinen Konsens gebe, müsse der Dissens festgehalten werden. Daher sei die kritische Haltung der USA zum Pariser Klimaabkommen in dem Dokument enthalten. Sie sei aber froh, dass alle anderen Gipfelteilnehmer dieses Abkommen für unumkehrbar hielten. Beim Thema Wirtschaft bekannten sich alle G20-Staaten zu freiem Handel und erteilten Protektionismus eine Absage. In der Erklärung werden aber auch "legitime Verteidigungsinstrumente im Handel" anerkannt. Diese Formulierung gilt als Zugeständnis an die USA. - Der französische Präsident Macron kündigte einen weiteren Klimagipfel an. Bei dem Treffen am 12. Dezember sollten weitere Maßnahmen gegen die Erderwärmung beschlossen werden, sagte er. Der russische Staatschef Putin bewertete sein Treffen mit US-Präsident Trump positiv. Er betonte erneut, dass sich Russland nicht in den US-Wahlkampf eingemischt habe. Trump äußerte sich ebenfalls zufrieden. Im Laufe des Tages kam er auch mit Chinas Staatschef Xi zu einer Unterredung zusammen. Im Anschluss sagte Trump, Fortschritte bei der Lösung der Spannungen mit Nordkorea seien möglich.