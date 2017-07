Der türkische Präsident Erdogan hat die Umsetzung des Weltklimaabkommens in seinem Land in Frage gestellt.

Erdogan sagte nach dem Ende des G20-Gipfels in Hamburg, nach derzeitigem Stand werde der Vertrag eher nicht vom türkischen Parlament ratifiziert. Er begründete die Entscheidung mit seiner Befürchtung, dass die Türkei in dem Abkommen zu den Industriestaaten gezählt wird. Dann müsste sein Land in einen künftigen Umweltfonds zahlen, anstatt Geld daraus zu erhalten. Erdogans Äußerung stand im Widerspruch zur G20-Abschlusserklärung, in dem sich alle Staaten außer den USA - also auch die Türkei - zu dem Abkommen und seiner raschen Umsetzung bekennen. Die ablehnende Haltung Washingtons zu dem Klimavertrag wird darin ausdrücklich erwähnt.