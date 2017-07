Beim G20-Gipfel in Hamburg beraten die Staats- und Regierungschefs auf ihrer ersten Arbeitssitzung über Wirtschafts- und Handelsfragen.

EU-Kommissionspräsident Juncker warnte vor nationalen Alleingängen im Außenhandel. Nicht protektionistische Mauern, sondern ein resolutes Aufeinanderzugehen seien jetzt gefragt, betonte Juncker. Zudem rief er dazu auf, die von der Bundesregierung angestoßene G20-Partnerschaft mit dem afrikanischen Kontinent voranzutreiben. EU-Ratspräsident Tusk appellierte an die großen Industrie- und Schwellenländer, konkrete Beschlüsse gegen das Schleusen von Flüchtlingen zu fassen. Allein im nordafrikanischen Libyen seien im vergangenen Jahr rund 1,6 Milliarden Dollar mit dem Menschenhandel verdient worden. Tusk betonte, es seien größere Anstrengungen auf internationaler Ebene nötig, um das Geschäftsmodell der Schmuggler zu zerstören. Die Flüchtlingskrise ist eines der bestimmenden Themen des G20-Gipfels in Hamburg. Am Rande der Veranstaltung will US-Präsident Trump erstmals mit dem russischen Staatschef Putin zusammentreffen.