Der Streit über die künftige Handelspolitik überschattet das Treffen der Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, das zur Stunde in Baden-Baden beginnt.

Wie es heißt, sperrt sich die US-Delegation gegen eine klare Absage an Protektionismus. US-Finanzminister Mnuchin hatte zuvor bei einem Treffen mit Gastgeber Schäuble erklärt, seine Regierung wolle sich für einen ausgewogenen Handel der Volkswirtschaften einsetzen. Präsident Trump will die amerikanische Wirtschaft schützen und erwägt Importzölle. Weitgehende Einigkeit der G20-Delegationen besteht offenbar in der Währungspolitik. Demnach soll ein Abwertungswettlauf vermieden werden. Auf den Devisenmärkten wollen sich die G20-Staaten eng abstimmen. Dies gilt auch für die Bekämpfung von Steuerflucht internationaler Konzerne. Die Finanzierung von Klimaschutzprogrammen ist dem Vernehmen nach nicht Gegenstand der Beratungen der G20-Finanzminister.