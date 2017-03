Das Treffen der G20-Finanzminister in Baden-Baden war am ersten Tag von Uneinigkeit über die künftige Handelspolitik geprägt.

Gerungen wurde vor allem um eine Formulierung zum Freihandel im Schlusskommunique, die auch von den Vereinigten Staaten mitgetragen werden kann. Die neue US-Regierung will ihre heimische Wirtschaft durch Import-Erschwernisse schützen und spricht lediglich vom Ziel eines fairen und ausgewogenen Handels. In den vergangenen Jahren war bei den Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer stets eine Absage an wirtschaftlicher Abschottung und Protektionismus formuliert worden. Die Beratungen werden heute fortgesetzt.



Weitgehende Einigkeit bestand indes in der Währungspolitik, in der ein Abwertungswettlauf vermieden werden soll.