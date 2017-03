Auf Druck der USA haben die Finanzminister der G-20-Staaten darauf verzichtet, sich wie bisher üblich gegen jede Form von Protektionismus auszusprechen.

Statt dessen kam bei dem Treffen der Minister in Baden-Baden nur ein Minimal-Kompromiss zustande. In der Abschlusserklärung heißt es nun, man wolle den internationalen Handel stärken. Bundesfinanzminister Schäuble sagte, man habe sich auf Formulierungen verständigt, die in der Sache nicht sehr viel weiterführend seien - wenn überhaupt. Manchmal müsse man sich darauf beschränken, keinen Partner zu überfordern.



Üblicherweise bekennt sich die G20-Gruppe in ihren gemeinsamen Abschlusserklärungen zum Freihandel und erteilt wirtschaftlicher Abschottung und Protektionismus eine Absage.



US-Finanzminister Mnuchin erklärte dazu, was in den vergangenen Kommuniqués gestanden habe, sei nicht relevant.



US-Präsident Trump hat mehrfach betont, er werde in seiner Handels- und Steuerpolitik amerikanische Interessen über alles stellen.