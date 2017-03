Vor dem Abschluss ihres Jahres-Treffens versuchen die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer die Kontroverse um Protektionismus und Freihandel beizulegen.

Bundesfinanzminister Schäuble hatte gestern in Baden-Baden nicht ausgeschlossen, dass auf das Thema Handel in der Abschlusserklärung ganz verzichtet wird. Als strittig gilt dem Vernehmen nach auch der Klimaschutz. Im Kern geht es darum, ob die G20 zu einem System multilateraler Vereinbarungen stehen oder bilaterale Abkommen favorisieren, wie es die neue US-Regierung will.