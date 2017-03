Die USA haben verhindert, dass auf dem Treffen der G-20-Finanzminister ein Bekenntnis gegen Protektionismus in die Abschlusserklärung aufgenommen wird.

Statt dessen kam bei dem Treffen in Baden-Baden, anders als bisher üblich, nur ein Minimal-Kompromiss zum Thema Handel zustande. Es heißt nun, man wolle den internationalen Handel stärken. 2016 hatten sich die G-20 noch ausdrücklich gegen alle Formen des Protektionismus positioniert.



Bundesfinanzminister Schäuble wertete den Finanzgipfel dennoch als Erfolg. Er sagte, die Zusammenarbeit der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sei eher gestärkt als geschwächt worden. Manchmal müsse man sich eben darauf beschränken, keinen Partner zu überfordern. US-Finanzminister Mnuchin erklärte, sein Land glaube an einen freien, aber auch fairen Handel. US-Präsident Trump

war mit dem Versprechen angetreten, sein Land an die erste Stelle zu setzen und heimische Arbeiter und Firmen zu fördern.