Wenige Tage vor Beginn des G20-Gipfels ist heute in Hamburg die erste große Gegendemonstration geplant.

Ein Bündnis aus Umwelt-, Bürgerrechts-, Sozial- und Entwicklungsorganisationen will unter anderem für eine bessere Klima- und Handelspolitik werben. Geplant ist ein Protestzug vom Rathausmarkt durch die Innenstadt. Parallel dazu sollen sich rund 200 Boote, Kanus und Flöße an einer Demonstration auf der Binnenalster beteiligen. Die Organisatoren erwarten zehntausende Teilnehmer. Insgesamt sind bis zum Abschluss des Gipfels rund 30 Demonstrationen angekündigt.



Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am kommenden Freitag und Samstag in der Hansestadt.