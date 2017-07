Nach den Auseinandersetzungen in einem Camp von G20-Gegnern in Hamburg sieht sich die Polizei in ihrer Vorgehensweise bestätigt.

Nach ihrer Darstellung hat das Hamburger Verwaltungsgericht einen Eilantrag der Demonstranten gegen die Auflagen der Polizei abgewiesen. Daher würden auch weiterhin keine Übernachtungen auf dem Areal im Südosten der Stadt geduldet, hieß es.



Gestern war es zu Tumulten gekommen, als Beamte elf Zelte in dem Camp auf der Elbhalbinsel Entenwerder entfernten. Die Demonstranten leisteten nach Angaben der Polizei Widerstand. Eine Person wurde festgenommen. Aus Sicht der Anmelder umfasste die zuvor ausgesprochene Genehmigung des Protest-Camps durch das Verwaltungsgericht auch Übernachtungen. Die Polizei setzte bei der Räumung Pfefferspray ein.



Der Linken-Politiker van Aken kritisierte das Vorgehen der Polizei gegen die G20-Gegner als unverhältnismäßig. Im Deutschlandfunk warf er zudem Bundesinnenminister de Maizière vor, die Stimmung vor dem Gipfeltreffen am Freitag und Samstag anzuheizen. De Maizière hatte erklärt, Gewalt, egal von wem, müsse im Keim erstickt werden.