Überschattet wird das Gipfeltreffen von Protesten und Ausschreitungen.

Nach Angaben der Behörden blockierten in der Innenstadt militante Gegner des Gipfeltreffens Straßen, um die Kolonnen der Delegationen zu behindern. Im Stadtteil Altona griffen Vermummte Polizisten mit Steinen und Böllern an. Laut Feuerwehr wurden zahlreiche Autos in Brand gesetzt, auch Streifenwagen. Die Einsatzkräfte gingen mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Nach einer vorläufigen Bilanz wurden 160 Beamte verletzt, 45 Menschen festgenommen.



Innensenator Grote sagte auf einer Pressekonferenz, das Gewaltpotenzial sei erschreckend. Die Polizei hat inzwischen weitere Kräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte die gewalttätigen Ausschreitungen.