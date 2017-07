In Hamburg haben über zehntausend Menschen friedlich gegen den G20-Gipfel demonstriert.

Die Aktion an den Landungsbrücken stand unter dem Motto "Lieber tanz ich als G20". Zwischenfälle gab es nach Polizeiangaben nicht. In dem Protestzug rollten auch mit Transparenten geschmückte Motiv- und Musikwagen mit. Viele Spruchbänder nahmen kritischen Bezug auf das von der Polizei verfügte Übernachtungsverbot in Protestcamps.



Für heute ist eine weitere Großdemonstration angekündigt. Die Protestaktion "Welcome to Hell" hat nach Angaben von Hamburgs Innensenator Grote das größte Gewaltpotenzial der angekündigten Kundgebungen. Auch die Polizei befürchtet Ausschreitungen.