In Hamburg haben mindestens zehntausend Menschen mit einer Parade lautstark feiernd gegen den anstehenden G20-Gipfel demonstriert. Die Aktion an den Landungsbrücken stand unter dem Motto "Lieber tanz ich als G20".

Zwischenfälle gab es nach Polizeiangaben nicht. In dem Protestzug rollten auch mit Transparenten geschmückte Motiv- und Musikwagen mit. Viele Spruchbänder nahmen kritischen Bezug auf das von der Polizei verfügte Übernachtungsverbot in Protestcamps.



Am Abend startete in Basel ein Sonderzug für G20-Gegner. Auf seiner rund 12-stündigen Fahrt nach Hamburg soll er in mehreren Bundesländern bis zu 1.000 Demonstranten aufnehmen. Die Bundespolizei führt nach eigenen Angaben umfangreiche Kontrollen durch.