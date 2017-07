Kanzleramtsminister Altmaier hat die Bedeutung des G20-Gipfels in Hamburg für internationale Ziele betont.

Wegen der weitreichenden Verflechtungen gebe es wichtige Themen, die sich nur gemeinsam lösen ließen, sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Als Beispiele nannte er die Themen Sicherheit, Wirtschaft und Klimaschutz. Der japanische Premierminister Abe forderte die G20-Staaten in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" auf, einvernehmlich am Pariser Klimaschutzabkommen festzuhalten.



Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, appellierte an die Teilnehmerstaaten, für einen besseren Schutz geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu sorgen. Insbesondere Minderjährige liefen auf der Fucht Gefahr, ausgebeutet oder misshandelt zu werden, heißt es in einem Bericht, der heute in Köln vorgestellt wird.