G20-Gipfel Außenminister treffen sich in Bonn

Im WCCB in Bonn treffen sich die Außenminister der G20-Staaten (dpa)

In Bonn kommen heute die Außenminister der 20 führenden Wirtschaftsmächte der Welt zusammen.

Der deutsche Ressortchef Gabriel strebt an, dass die Gruppe der G20 ein klares Bekenntnis zur internationeln Zusammenarbeit in Organisationen wie den vereinten Nationen abgibt. Kein Staat der Welt könne die großen Probleme der Welt allein angehen, erklärte der SPD-Politiker.



Auf der zweitägigen Konferenz wird es auch ein Treffen von US-Außenminister Tillerson mit seinem russischen Kollegen Lawrow geben. Die jüngsten Forderungen der USA nach einer Rückgabe der Krim an die Ukraine hatten in Moskau für Verärgerung gesorgt.