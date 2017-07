Die Bundeswehr soll ihre im Raum Hamburg stationierten Soldaten aufgefordert haben, während des G20-Gipfels in der Öffentlichkeit nur in Zivilkleidung aufzutreten.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf ein internes Papier der Bundeswehr. Grund sei die Befürchtung, dass Soldaten in Uniform von Demonstranten angegriffen werden könnten. Die Sicherheitsvorschriften für Bundeswehr-Standorte wurden demnach ebenfalls verschärft.



Zu den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg werden zehntausende Demonstranten erwartet. Die Behörden rechnen unter anderem mit bis zu 8.000 gewaltbereiten Linksextremisten.



Am Vormittag begann in Hamburg ein alternativer "Gipfel für globale Solidarität", der von zivilgesellschaftlichen Gruppen getragen wird. Die Veranstalter rechnen heute und morgen mit bis zu 1.500 Teilnehmern.