Wenige Tage vor dem G20-Treffen in Hamburg ist heute die erste Demonstration von Gegnern des Gipfels geplant. Bundesinnenminister de Maizière warnte vorsorglich vor Krawallen.

De Maizière sagte der "Bild am Sonntag", er fordere alle Demonstranten auf, friedlich zu bleiben. Die Linie sei klar: Gewalt, egal von wem, müsse im Keim erstickt werden. Er gehe von deutlich über 8.000 Extremisten aus dem In- und Ausland aus. Der CDU-Politiker betonte, Sorgen bereiteten linke Gruppierungen, die mit ihren Aktionen den Ablauf des Gipfels stören wollten. Die Sicherheitsbehörden des Bundes, der Länder und die Hamburger Polizei seien aber gut aufgestellt.



Zu der heutigen Demonstration in Hamburg hat ein Bündnis aus Umwelt-, Bürgerrechts-, Sozial- und Entwicklungsorganisationen aufgerufen. Dabei soll unter anderem für eine bessere Klima- und Handelspolitik geworben werden. Die Organisatoren erwarten zehntausende Teilnehmer.



Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am kommenden Freitag und Samstag in der Hansestadt. Die Hamburger Polizei bereitet sich auf den größten Einsatz ihrer Geschichte vor. Mindestens 15.000 Polizisten und weitere fast 4.000 Bundespoizisten sollen den Gipfel sichern.