Bei den Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg sind weniger Polizisten verletzt worden als bislang berichtet.

Wie die Polizei bestätigte, wurden im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag 231 Beamte als verletzt gemeldet. Darunter seien auch Polizisten, die unter Kreislaufproblemen oder Dehydration gelitten hätten. Die Hamburger Polizeibehörde hatte zuletzt von 476 verletzten Einsatzkräften gesprochen. Ein Sprecher stellte nun klar, diese Zahl habe sich auf einen erweiterten Einsatzzeitraum bezogen, der bereits zwei Wochen vor dem G20-Gipfel begonnen hatte. Eine genaue Zahl der verletzten Demonstranten gibt es nicht.



Die Hamburger Grünen kritisierten die Aussage des Ersten Bürgermeisters Scholz, es habe keine Polizeigewalt gegeben. Die Innenpolitikerin Möller sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Frage der Schuld werde in einem Rechtsstaat am Ende eines Verfahrens bewertet, nicht am Anfang. Gegen 35 Polizisten laufen derzeit interne Ermittlungsverfahren, die meisten wegen Körperverletzung im Amt.