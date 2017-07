Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Überall, hat an die Polizei appelliert, den Umgang mit Medienvertretern beim G20-Gipfel und Protestaktionen klar zu regeln.

Er sehe da noch Nachholbedarf in der Kommunikation der Sicherheitskräfte untereinander, sagte �?berall im Deutschlandfunk. Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet seien in Hamburg im Einsatz. Da müsse deutlich gemacht werden, was beispielsweise offiziell anerkannte Presseausweise seien und welche Journalisten wohin dürften.



Überall äußerte sich auch zu Beschwerden mehrerer Journalisten auf Twitter über gewalttätiges Vorgehen der Polizei. Er verwies auf einen konkreten Fall, in dem einem Journalisten angeblich der Ausweis aus der Hand geschlagen worden sei. Der DJV sei über die Vorfälle im Gespräch mit den Sicherheitskräften, betonte Überall. Der Verband fordere die Polizei auf, die Probleme nicht einfach abzutun, sondern zu klären. Die Pressefreiheit müsse garantiert werden.



Die Polizei hatte auf Twitter auf die Beschwerden reagiert und erklärt, dass ihr von solchen Vorfällen nichts bekannt sei.