Entwicklungsminister Müller fordert vom G20-Gipfel in Hamburg Signale für eine bessere Unterstützung afrikanischer Staaten.

Die reichen Länder hätten Afrika arm gemacht, sagte Müller den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das könne der Kreis der G20 ändern. Handels- und Agrarpolitik müssten zukünftig im Einklang mit Entwicklungspolitik stehen, mahnte Müller. Der Minister warb für seinen so genannten "Marshallplan", mit dem er die Zusammenarbeit mit Afrika neu ausrichten will. Ziel ist die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort, um Menschen von Migration nach Europa abzuhalten. Jedes Jahr kämen in Afrika 20 Millionen junge Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt, erklärte Müller. Fänden sie zu Hause keine Jobs, machten sie sich auf den Weg.