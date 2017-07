Entwicklungsminister Müller fordert vom G20-Gipfel in Hamburg Signale für eine bessere Unterstützung afrikanischer Staaten.

Die reichen Länder hätten Afrika arm gemacht, sagte Müller den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das könne der Kreis der G20 ändern. Handels- und Agrarpolitik müssten künftig im Einklang mit Entwicklungspolitik stehen, mahnte Müller und warb für seinen sogenannten "Marshallplan", mit dem er die Zusammenarbeit mit Afrika neu ausrichten will. Ziel ist die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort, um Menschen von der Abwanderung nach Europa abzuhalten.



Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schwabe, erneuerte die Kritik seiner Partei am G20-Format. Globale Lösungen müssten in einem globalen Kontext wie den Vereinten Nationen gefunden werden und nicht von nur 20 Industrienationen, sagte er im Deutschlandfunk. Stattdessen sollten solche Gespräche im Rahmen der Vereinten Nationen stattfinden. Der SPD-Politiker forderte zudem gesetzliche Regeln für deutsche Unternehmen bei Investitonen im Ausland. Menschenrechte und Umweltschutzstandards müssten eingehalten werden.