Misereor, Brot für die Welt, Medico International und die Heinrich-Böll-Stiftung beklagen weltweit einen wachsenden Druck auf Zivilgesellschaften.

Mit Blick auf den G20-Gipfel in Hamburg appellierten die vier Organisationen an die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften, ihr Treffen zu nutzen, um demokratische Handlungsspielräume zu verteidigen. Vor allem wirtschaftliche Interessen bedrohten jene, die sich für Menschenrechte einsetzten. Misereor-Geschäftsführer Bröckelmann-Simon nannte als Beispiel Bergbauprojekte und die Landnahme im Kontext von Staudämmen oder großflächiger Agrarproduktionen. Hier gelte immer öfter, wer sich dagegen engagiere, riskiere sein Leben. Bröckelmann-Simon nahm vor allem die Bundesregierung und die anderen EU-Staaten im Kreise der G20 in die Pflicht.