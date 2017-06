G20-Gipfel in Hamburg

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Demonstrationsverbotszone anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg kritisiert.

Die deutsche Amnesty-Sektion erklärte, Proteste in Sicht- und Hörweite des Treffens der Staats- und Regierungschefs müssten möglich sein. Das generelle Verbot sei keine verhältnismäßige Maßnahme. In der Hamburger Innenstadt ist ein 38 Quadratkilometer großer Bereich für Kundgebungen gesperrt.



Wegen des Gipfels wurden bereits heute die Kontrollen an den Grenzen zu Dänemark und Belgien verschärft. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die Maßnahmen dienten dazu, gewaltbereite Demonstranten aufzuspüren.