Bei ihrem Gipfeltreffen in Hamburg haben sich die G20-Staaten auf eine Abschlusserklärung geeinigt.

Darin verständigten sich die Teilnehmer auf Kompromisse bei den Streitthemen Wirtschaftspolitik und Klimaschutz. In der Wirtschaftspolitik bekennen sich die großen Industrie- und Schwellenländer zum Kampf gegen Protektionismus. Beim Klimaschutz machten 19 Staaten der Gruppe deutlich, dass sie weiterhin zum Pariser Abkommen stehen. Die abweichende Haltung der USA wird in der Erklärung ausdrücklich festgehalten. US-Präsident Trump will aus dem Vertrag aussteigen.



Bundeskanzlerin Merkel sagte, es sei klar gewesen, dass man durchaus sehr komplizierte Verhandlungen haben werde. Es sei darum gegangen, Kompromisse zu finden. In der Erklärung solle aber auch deutlich werden, dass man Dissens in wichtigen Fragen nicht übertünchen wolle.