Zwei Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg intensiviert Bundeskanzlerin Merkel ihre Vorgespräche.

Im Berliner Kanzleramt kam sie mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen. Dabei betonten beide Politiker die guten bilateralen Beziehungen, die weiter ausgebaut werden sollten. Merkel forderte jedoch einen besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen in China. - Heute Abend trifft Merkel in Berlin den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In, morgen steht zunächst ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Singapurs, Lee, an. Anschließend kommt Merkel in Hamburg zu Beratungen mit US-Präsident Trump zusammen. Als schwierige Themen gelten dabei vor allem der Klimaschutz und die Handelsbeziehungen. Ebenfalls für ein Gespräch mit der Kanzlerin treffen der australische Premier Turnbull und der türkische Präsident Erdogan vorzeitig in Hamburg ein.



Auch andere Staats- und Regierungschefs nutzen das Treffen zu bilateraler Diplomatie im Vorfeld. Trump beispielsweise reist zunächst nach Polen, das sich seit der Ukraine-Krise zunehmend von Russland bedroht fühlt. Die Führung in Warschau erhofft sich ein Bekenntnis Trumps zur US-Militärpräsenz im Land.