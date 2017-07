Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump werden bereits vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels in Hamburg zu einem Gespräch zusammenkommen.

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll es bei dem Treffen am Donnerstag unter anderem um gemeinsame Initiativen zur Eindämmung der Terrorgefahr sowie zur künftigen Finanzierung von Friedensmissionen der Vereinten Nationen gehen. Bislang tragen die USA rund ein Viertel der Kosten. Laut Redaktionsnetzwerk will Kanzlerin Merkel im Gespräch mit Trump darüber hinaus weitere Chancen zu globalen Antworten auf die Flüchtlingsbewegungen ausloten.



Der zweitägige G-20-Gipfel beginnt am Freitag.